В итальянском Турине отгремел первый полуфинал международного песенного конкурса Евровидение 2022.

В мероприятии принимали участие представители 17 стран, в частности й украинская группа Kalush Orchestra, которая покорила европейскую публику треком Stefaniaи вышла в финал.

Кроме конкурсных номеров, участники Евровидения 2022 года пытались поразить публику концертными нарядами. Большинство исполнительниц ограничились длинными платьями, однако некоторые предпочли откровенный костюм со стразами.

За лучшие наряды первого полуфинала Евровидения 2022 – голосуйте на Фактах ICTV.

Второй полуфинал международного конкурса состоится 12 мая, а победителя мы узнаем – 14 мая.

Всего в Евровидении принимают представители 40 стран. В финале на сцене встретятся по десять участников из первого и второго полуфиналов, а также страны Большой пятерки.

Выступление Kalush Orchestra в первом полуфинале Евровидения 2022 – смотрите в нашем материале.