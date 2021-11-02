Давила неугодных: продюсер Ласкового мая выступил с обвинениями в сторону Пугачевой

Известный продюсер Андрей Разин выступил с обвинениями в сторону Аллы Пугачевой. По словам продюсера Ласкового мая певица могла разрушить карьеру некоторых артистов.

В Instagram он заявил, что Пугачева выборочно боролась с конкурентами. В частности, она пыталась повлиять и на карьеру Разина.

В1990 году Алла Пугачева вместе с министром культуры пыталась привлечь Андрея Разина к уголовной ответственности за то, что он получает огромные деньги с концертов, не имея музыкального профессионального образования.

Однако тогда у Разина уже были хорошие связи, которые и помогли ему остаться на плаву в тот период. Несмотря на это продюсер не держит зла на Аллу Борисовну, так как он тоже боролся с конкурентами разными методами.

— Я ее не осуждаю. Я и сам с 1988 по 1993 годы старался никого не допускать на эстраду, чтобы не создавать конкуренцию, – написал Андрей Разин.

Ранее слухи, что в свое время Алла Борисовна испортила карьеру Валентины Легкоступовой, Ольги Зарубиной, Лики Стар, Михаила Муромова. Пугачева такие обвинения отрицает. Со своей стороны не так давно экс-солистка группы Мираж Наталья Гулькина заявила, что Алла Борисовна одним звонком могла поставить крест на будущем любого исполнителя.

А накануне Примадонну обвинила телеведущая Ангелина Волк. В середине нулевых Ангелина вдруг перестала вести Песню года, над которой работала с конца 90-х. Вовк уверена, что к ее увольнению приложила руку Алла Пугачева.