Дату окончания войны не скажут в TikTok: Вадим Карпьяк обратился к украинцам

Ведущий ICTV и национального марафона Єдині новини Вадим Карпьяк посоветовал украинцам не злоупотреблять просмотрами псевдоэкспертов в соцсетях, поскольку там можно наткнуться на обманчивые прогнозы.
Например, сейчас астрологи и экстрасенсы пользуются эмоциональным состоянием людей и так зарабатывают популярность, объясняет Карпьяк. А все из-за того, что сама форма подачи новостей не предусматривает проверки, а сами блогеры могут избежать ответственности за свои слова.
— Я понимаю, что люди хотят определенности. Когда у тебя есть иллюзия знаний о будущем, тебе как бы легче жить. Конечно, это помогает человеку справиться со стрессом. Однако мы должны осознавать, что это лишь иллюзия. Никто точной даты окончания войны не скажет в TikTok. Если эти “грамотные люди” владеют такой информацией, то где они были до 24 февраля с криками, что начнется массированная бомбардировка? — делится Карпьяк.