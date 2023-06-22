Дату окончания войны не скажут в TikTok: Вадим Карпьяк обратился к украинцам

Ведущий ICTV и национального марафона Єдині новини Вадим Карпьяк посоветовал украинцам не злоупотреблять просмотрами псевдоэкспертов в соцсетях, поскольку там можно наткнуться на обманчивые прогнозы.

Например, сейчас астрологи и экстрасенсы пользуются эмоциональным состоянием людей и так зарабатывают популярность, объясняет Карпьяк. А все из-за того, что сама форма подачи новостей не предусматривает проверки, а сами блогеры могут избежать ответственности за свои слова.