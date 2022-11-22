Блогерка Даша Квиткова думает над вторым ребенком. О возможном пополнении в семье звезда рассказала после венчания с Никитой Добрыниным осенью 2022 года.

— Мы уже над этим работаем. У меня так само есть нервы и переживания, которые недают, чтобы это случилось, — заявила Даша.

Блогерка добавила, что они с Никитой уже хотят второго ребенка. Звездная семья желает, чтобы возрастная разница между детьми не была слишком большой.

— Хочу, чтобы им было интересно друг с другом. Это все того стоит, потому что сейчас когда он улыбается или бежит тебя обнять — хочется все это пройти снова, — добавила Квиткова.

Instagram-блогер не уверена насчет третьего ребенка, чего не скажешь о втором.

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Совсем недавно пара нарвалась на критику на фоне венчания. Телеведущий Никита Добрынин ответил хейтерам, и заявил, что нужно уважать выбор каждого. Шомуен считает, что очень трудно выразить свое мнение и не задеть чувства человека, поэтому посоветовал стать на его место. Это касается и тех, кто решил выехать из страны на фоне войны, чтобы уберечь себя или свою семью.