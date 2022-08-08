Даша Кацурина рассказала о своих планах на будущее — дизайнер планирует жить на две страны. Речь идет о Польше и Украине, и на это у нее есть свои весомые причины.

О своих планах подружка Дантеса рассказала в Instagram.

Как оказалось, идея у Кацуриной появилась еще месяц назад, и придерживаться ее Даша будет весь следующий год. Дизайнер выбрала Польшу не случайно — у нее наилучшее сообщение с Киевом, что очень важно в нынешних реалиях. К тому же, ее дочь Саша пойдет в новую школу, и в Польше будет жить близкая подружка Кацуриной.

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Даша хочет быть каждый месяц в Украине, но также не забывает о преимуществах соседней страны.

— Бюрократия европейская, но все гораздо быстрее, чем в Португалии или Германии. Это приятно, когда открытие базовой карты в банке занимает не два месяца, а всего час, — добавила дизайнер.

Кацурина рассказала, что такое решение на 98% было принято ради безопасности детей. Она никогда не планировала эмигрировать, а все проекты будут и дальше работать в Украине.

Жизнь Даши изменилась с начала войны — в марте она рассталась с Мишей Кацуриным, а после этого ее часто видели в компании нового мужчины. В конце июля Кацурину и Дантеса заметили за поцелуем — они опубликовали совместные снимки с фотоавтомата.