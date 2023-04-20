Даша Астафьева впервые рассказала, что потеряла голос после операции

Певица и модель Даша Астафьева впервые призналась, что больше не может петь. Все из-за операции, которую она перенесла ранее.

По словам Даши, во время хирургического вмешательства ей повредили нерв, который находится возле связок. Об этом Даша узнала прямо перед интервью для YouTube-канала Розмова, поскольку посетила врача.

— Мне очень сложно возвращаться к тому, чем я занималась. Я физически не имею возможности. Была у врача и мне, к сожалению, повредили нерв… Впервые об этом говорю. Я, к сожаления, не могу петь, — поделилась Астафьева.

Она добавила, что после того как узнала о своем диагнозе — проплакала все утро. Врач ей сказал, что это очень сложная история, и к нему она должна была прийти еще год назад, но полномасштабная война внесла свои коррективы.

Говорит, что согласна что-либо делать, лечиться, но восстановление и терапия очень сложные.

— Все это также связано со стрессом. Я никогда не считала себя певицей, актрисой, я люблю и делаю то, что мне нравится, и у меня есть надежда, что я восстановлюсь и буду петь, — сказала Даша.

Также Астафьева рассказала, что на операцию ее привезли уже на скорой, было состояние, когда она могла умереть. Именно тогда она подписала документ, что врачи не несут ответственность за то, что могут нарушить связки.

— Когда ты умираешь, подписываешь любой документ и я его подписала с анестезиологом. Он сказал: — Я не хочу этого делать, это певица, потом ко мне будут вопросы, — вспоминает артистка.

Признается, тогда не понимала и думала, что с ней ничего такого не произойдет, поскольку всегда считала себя счастливчиком.