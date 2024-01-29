Украинская певица и модель Даша Астафьева рассказала, почему не поет, и когда может вернуться на сцену. Как оказалось, сейчас знаменитость себя не сцене не ощущает.

Почему Даша Астафьева не поет

В Instagram звезда поделилась своими мыслями, добавив откровенные снимки в смелом образе. Свое обращение певица начала с того, что ее многие спрашивают, хочет ли она вернуться на сцену. Впрочем, как оказалось, Даша не спешит брать в руки микрофон, и отказывается от предложений выступить.

— Не до веселых песен и ярких нарядов. Представьте, утром обстрел, а вечером я в костюме полуобнаженного зайца завожу свое: Аво-авокадо, ммм. Я не против артистов — люди зарабатывают деньги, платят налоги и собирают средства на армию — все это сверхважно, — добавила Астафьева.

Артистка ответила, что нужно употреблять разный украинский контент, в том числе и развлекательный. По слова Даши, наши артисты сейчас делают хороший контент, но сама певица не чувствует себя на сцене. Звезда добавила, что искусство — это отображение современности.

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— Мне хочется создавать не только развлекательный и образовательный украинский контент, но и быть частью “среза времени”. Быть нужной и полезной сегодня, чтобы завтра это тоже имело смысл. А к пению… возможно, я вернусь после нашей победы, — подытожила Астафьева.

Напомним, что раньше Астафьева призывала украинцев не молчать о войне. Звездла отметила, что сейчас миссия каждого из нас — показывать миру, что война продолжается, ведь кроме нас самих этого нико не расскажет.