Украинский музыкант Владимир Дантес рассказал о прилете вражеского снаряда в Донецкой области. Своими мыслями артист поделился в Instagram, и рассказал, насколько сложно на фронте нашим героям.
— Ну может километр или меньше… Не знаю, я по морально-психологическому обеспечению, в расстоянии не разбираюсь, — рассказал Дантес часть диалога с военной после прилета.
Владимир добавил, что прилеты не должны быть повседневностью, и напомнил, что мы не должны забывать о наших героях.
— И это — мое ежедневное напоминание себе и вам о том, насколько там тяжело. Не гиперболически тяжело, а реально, — заявил музыкант.
Ранее стало известно, почему Дантес не переводит песни на украинский язык. Артист заявил, что пока не может сделать это красиво — контент получается куцым. У артиста очень много песен на русском за годы его творческой деятельности.