Украинский музыкант Владимир Дантес рассказал о прилете вражеского снаряда в Донецкой области. Своими мыслями артист поделился в Instagram, и рассказал, насколько сложно на фронте нашим героям.

Музыкант отправился в Донецкую область, где посидел с защитниками в военной части, попил чай и послушал интересные истории. Во время этого визита артист узнал, что такое прилет на фронте. Были три очень сильных взрыва. Артист удивился спокойствию военных, хоть и прилет был на расстоянии около километра.

— Ну может километр или меньше… Не знаю, я по морально-психологическому обеспечению, в расстоянии не разбираюсь, — рассказал Дантес часть диалога с военной после прилета.

Владимир добавил, что прилеты не должны быть повседневностью, и напомнил, что мы не должны забывать о наших героях.

— И это — мое ежедневное напоминание себе и вам о том, насколько там тяжело. Не гиперболически тяжело, а реально, — заявил музыкант.

Ранее стало известно, почему Дантес не переводит песни на украинский язык. Артист заявил, что пока не может сделать это красиво — контент получается куцым. У артиста очень много песен на русском за годы его творческой деятельности.