Украинский артист Владимир Дантес рассказал, почему не мог официально расстаться с Дорофеевой до конца ноября. В интервью YouTube-каналу Розмова артист признался, что разрушило их отношения.

— Мой недостаток — я не могу развестись. У меня не хватает времени. Я думал, что это можно было сделать онлайн — через Дія не выходя из дома. Нужно успеть между концертами и отъездами, заявил артист.

Что касается причины развода, то свою мысль Владимир сформировал еще в начале февраля, когда он с Надей Дорофеевой только начали расставаться.

— Для себя я ответил еще тогда. Оно все накапливалось — что-то не так, и никто не хочет это решать. Ну и ты принимаешь решение — думали жить отдельно месяц чтобы понять. Но началась война. Дело не в разных гастролях — это все отговорки. Никто просто не хотел напрягаться — сначала один человек, а потом уже и второй, — заявил Дантес.

Певец добавил, что в один момент ему захотелось пожить для себя.

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— В один момент мне показалось, что я слишком много живу для своей жены. Нужно и собой заняться. И я вижу, что это норма и для нее. И со временем вы становитесь личностями, у которых мало что общего. Мы и росли вместе — мне было 23, а ей 21 когда мы познакомились. Были и другие проблемы, но это не на моей совести, и не мне рассказывать, — добавил артист.

Напомним, что сейчас Дантес уже нашел замену своей бывшей. Еще в сентябре Дантес познакомил Дашу Кацурину со своей мамой — это новый уровень в отношениях.