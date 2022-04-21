Украинский певец Владимир Дантес поздравил свою бывшую жену Надю Дорофееву с днем рождения. 21 апреля звезде исполнилось 32 года.

Свое поздравление Владимир опубликовал в Instagram, добавив фотографию Нади и пожелал найти любовь.

— С днем рождения, Надя Дорофеева! Люби и будь любимой, — заявил Дантес.

Сам развод звездной пары удивил фанатов, так как Надю и Владимира считали чуть ли не идеальной семьей. После семи лет брака они решили разойтись, но на этом связь не оборвалась.

В апреле Дантес заявил, что чувствует себя нормально после развода, и сейчас они дружат. Решение было принято раньше, но из-за войны эту новость отложили.

Похоже, бывшая пара до сих пор поддерживает связь, даже на фоне недавнего скандала, где Дорофееву застукали в объятиях киевского ресторатора Михаила Кацурина. Фотографию опубликовала пользовательница Instagram, и заверила, что видели их в Барселоне.

Кацурин также был женат, но заявил о разводе со своей женой Дашей спустя сутки после аналогичного решения Нади и Владимира. Стоит отметить, что пары дружили семьями и часто путешествовали по миру вместе.