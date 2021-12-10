После реалити Холостячка 2 у Златы Огневич и Андрея Задворного отношения длились всего полтора месяца. В какой-то момент Андрей понял, что он больше ничего не чувствует к Злате.

Он отправился на неделю в командировку, во время которой он хотел разобраться со своими эмоциями.

Когда он вернулся, то сразу с порога резко заявил, что бросает Огневич.

Это разбило сердце девушке. Во время пост-шоу Холостячка. Жизнь после проекта она рассказала, что ей в тот момент хотелось умереть.

Затем в студии решили показать довольно компрометирующее видео, на котором Андрей по-хамски реагирует на какие-то жизненные мечты и приоритеты Златы. Она могла говорить о каких-то целях, которые она видит в паре. Вместе с ней Андрей могу ничего особенного не ответить, но за кадром откровенно посмеяться над этим, показывая свое несерьезное отношение.

Когда этот ролик показывали в студии, то он даже не особо смотрел его.

По итогу эксперты попросили от Задворного объяснений, но он ничего лучше не придумал, как встать и убежать.