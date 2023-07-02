Певица Оля Полякова возглавила украинскую ЛГБТ-колонну в Лондоне.

На ежегодном марше гордости певица предстала в образе воина — в блестящих доспехах, короне, золотом плаще и с мечом в руках. Наряд Оли был выполнен в сине-желтых тонах, а на груди красовался тризуб.

Также в Instagram Оля выразила надежду, что однополые браки все же признают, и каждый артист использует свое влияние, чтобы защитить права и свободу каждого.

— ЛГБТК+ люди, которые воюют на передовой, сталкиваются с невероятными трудностями, когда дело касается заботы о партнере, детях, недвижимости. Сейчас Украина проходит сложный путь политических и культурных трансформаций. Я уверена, дух свободы, который мы видим на лондонских улицах, мы скоро увидим в Киеве, — подчеркнула Оля.

Полякова добавила, месседж их колоны был посвящен Украине, ведь наша страна часть прогрессивного мира и мы должны особенно четко подчеркивать, что нас, украинцев, объединяет стремление к свободе, безопасности и равноправию всех наших граждан.