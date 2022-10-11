Певица Настя Каменских гневно обратилась к россиянам после масштабного ракетного обстрела Украины 10 октября. Исполнительница отметила, что те никогда не поймут разницу между собой и нами.

Артистка обнародовала свое сообщение в Instagram, поскольку многие ее комментаторы — из РФ.

— К активным комментаторшам — женщинам с описанием в профиле: мама двоих ангелочков, любящая жена и мама, которые с самого начала войны пишут в поддержку убийств. И к вам, несовершеннолетние девчушки с цветочками на аватарках. Вы еще не закончили школу, но уже в вас развивается желание смерти детям в соседней стране. “Братскому”, как вы тут все кричали, народу, — отметила Каменских.

Настя сказала, что они радуются смертям, испорченному детству детей, разрушениям гражданской инфраструктуры, детских площадок, автобусов и университетов.

Сейчас смотрят

В свою очередь мы радовались разрушению Керченского моста, однако лишь потому, что по нему поставлялась техника, которая бомбит украинские города, убивает людей, детей и разрушает все, что Украина создавала годами и веками.

— Потому что это незаконно построенный мост — символ оккупации Россией независимых территорий Украины, где до вашего появления жили в мире. Посмотрите, сколько жертв среди украинцев принесла ваша война — вы там о каких жертвах на мосту начинаете писать? Вы в своем уме? До 2014 года у нас в принципе от войны никто не умирал, пока вы не приперлись, — продолжила певица.

Каменских отметила, что это месть бункерного и пособников войны за то, что они уже проиграли. Настя назвала эти действия — предсмертными конвульсиями их режима.

Также артистка выделила успехи украинских защитников, которые освобождают оккупированные РФ территории.

— Вас никто не трогал, но ваша страна и до моста бомбила всю Украину, совершала зверства в Буче, Изюме, Ирпене, Мариуполе и других городах. Сначала многие действительно думали, что это война одного человека и ваше: — Мы не виноваты, Мы вне политики, Людям война не нужна, вызывало сожаление, что вы заложники режима и пропаганды, но теперь — это все делает каждый из вас, — подчеркнула исполнительница.

Настя добавила, что теперь и украинцы ненавидят россиян — пособников войны. И теперь у нас адекватная ответная реакция на все, что будет происходить с их страной, лишь бы она поскорее прекратила свое существование рядом с Украиной.