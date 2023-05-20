Что посмотреть на выходных — вечный вопрос. Обычно за советом по фильму или сериалу мы пишем друзьям, или серфим рейтинги на сайтах в интернете.

Ведущая проекта Аферисты в сетях (Новый канал) Елена-Кристина Лебедь назвала пять фильмов, которые поразили ее в последнее время. Сохраняйте звездную подборку и наслаждайтесь хорошим кино.

Люксембург, Люксембург (украинская комедия)

– На первом месте, просто топчик! Офигенно! 10 из 10. Ради этого фильма я бы даже инициировала украинский Оскар! В виде золотого трезубца (улыбается). И этот фильм собрал бы вагон наград во всех номинациях. Я уверена, шутки героев скоро растащат на цитаты, – делится телеведущая.

Меню (триллер)

– На втором месте фильм, который начинается так легко и красиво, а потом бац – изысканный трэш. Реально изысканный! Точно 9 из 10. Глаза лезут на лоб. Сидишь в шоке от каждого нового поворота. Триллер, захватывающий, как бультерьер, и не отпускающий до финальных титров. У меня даже рагу сгорело в духовке (смеется), – рассказывает Елена-Кристина.

Стеклянный лук (экшн-детектив)

– Этот фильм я бы назвала триллером года! Ну, и Дэниел Крейг – это просто пушка-петарда. Поставила бы точно за это кино 8 из 10. Кайф и от непредсказуемости сюжета, и от иронического стеба, – говорит Лебедь.

Виновный (триллер)

– Моя оценка тоже 8 из 10. Этот фильм заставит на финале искать свою челюсть. Поверьте мне! Еще и главный герой – красавчик Джейк Джилленгол. Скажу так: это фильм с самым неожиданным финалом! – говорит ведущая.

В прямом эфире (криминальный триллер)

– Этот фильм – просто рекордсмен по шоковым поворотам. Я раз семь подпрыгивала от “нежданчиков”! Мел Гибсон – крутой перец (улыбается). Сыграл блестяще! Ну и главный сюрприз – это, конечно, финал. Думаю, тоже 8 из 10! – признается Елена-Кристина Лебедь.