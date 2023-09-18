Телеведущая Леся Никитюк покидает квартиру, в которой жила в течение трех лет, и показала своим поклонникам гору упакованных коробок, ожидающих переезда на новую квартиру.

– Наконец, я отсюда уезжаю. Ну, как наконец, я ко всем местам отношусь с любовью, потому что там происходит много событий. И в этой квартире тоже было много событий, – смеясь, вспомнила телеведущая.

Никитюк добавила, что с завтрашнего дня подписчиков будет ждать обновленный контент.

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— Этот день настал! Леся Ивановна будет снимать сториз уже из другой квартиры, а эту поблагодарим, — трогательно простилась блогерша с местом, где жила последние несколько лет.

Напомним, недавно телеведущая вспомнила жуткую историю о том, как она чуть не погибла во время съемок одного из выпусков шоу Кто сверху.