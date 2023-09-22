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Персоны

Это тупо! MamaRika объяснила, почему не покупает новые телефоны

22 сентября 2023, 13:47
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
MamaRika
Источник: Новый канал

Украинская певица MamaRika призналась, что никогда не покупает новые телефоны. Свой секрет звезда раскрыла во время раунда Правда или ложь в легендарном шоу Хто зверху? на Новом канале.

— Я считаю, что это тупо: тратить деньги на новый iPhone, если можно взять подержанный. И лучше отдать эти средства на донат, — объяснила свою позицию MamaRika.

В свою очередь ведущий и капитан мужской команды Богдан Шелудяк пошутил, что покупать подержанные телефоны певице советует муж Сергей Середа.

— Ну, а что ты хочешь? Я восемь лет живу с одесситом! — улыбнулась MamaRika.

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