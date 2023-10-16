Ким Кардашьян рассказала, чем занимается в TikTok — модель заходит в соцсеть за советами по красоте. Об этом знаменитость рассказала, обсуждая свой бренд SKKN by Kim по ухожу за кожей

Как оказалось, владелец компании сама нуждается в советах, причем не от экспертов отрасли, а от блогеров.

— Я обожаю косметический контент TikTok — я заказываю все, что можно попробовать, например, средства для кожи, продукты для красоты и лайфхаки для волос, хотя бывает трудно понять, что действительно работает, — призналась Ким.

Впрочем, к специалистам она все же обращается — косметолог-эстетист отвечает на вопросы о трендах и дает лучшие советы бывшей Канье Уэста.

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Владелица бренда косметики выразила надежду, что дети будут вдохновляться ее правилами ухода за собой.

— Уход за кожей — это важнейшая часть моего ухода за собой, и я надеюсь привить эту философию своим детям. Очень важно уделять время себе — разуму и телу, — отметила Ким.

Напомним, что недавно Кардашьян кардинально изменила образ, чем удивила своих поклонников. На обложке глянца CR Fashion Book она появилась с короткой стрижкой под мальчика, небрежным макияжем и растянутой одеждой.