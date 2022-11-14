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Это о единении нации! Тина Кароль созвонилась с военными во время концерта

14 ноября 2022, 18:36
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Это о единении нации! Тина Кароль созвонилась с военными во время концерта
Источник: Тина Кароль

Певица Тина Кароль прямо во время выступления в Берлине (Германия) позвонила военным, которые находятся на передовой.

Соответствующим видео с выступления артистка поделилась в Instagram.

— Трогательный момент для всех — видеозвонок в реалтайме ребят с фронта со зрителями в концертном зале. Это о единении нации, это о поддержке и воодушевлении, это о уважении и внимании нашим защитникам. Цвет нации! — написала Тина Кароль под роликом.

Также исполнительница добавила, что ребята Черновицкого пограничного отряда, которые сейчас находятся в Донецкой области, получили утепление от ее благотворительного фонда.

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— Слава нашим людям и нашим героям. Свободные. Непокоренные, — подчеркнула артистка.

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Концерт Тина Кароль українські військові
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