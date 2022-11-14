Певица Тина Кароль прямо во время выступления в Берлине (Германия) позвонила военным, которые находятся на передовой.

Соответствующим видео с выступления артистка поделилась в Instagram.

— Трогательный момент для всех — видеозвонок в реалтайме ребят с фронта со зрителями в концертном зале. Это о единении нации, это о поддержке и воодушевлении, это о уважении и внимании нашим защитникам. Цвет нации! — написала Тина Кароль под роликом.

Также исполнительница добавила, что ребята Черновицкого пограничного отряда, которые сейчас находятся в Донецкой области, получили утепление от ее благотворительного фонда.

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