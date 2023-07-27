Певица Злата Огневич рассказала, почему не управляет машиной, хотя и имеет водительские права. Говорит, в Instagram поклонники завалили ее этим вопросом, поэтому она решила ответить на него.

Уверена, процесс вождения автомобиля должен приносить удовольствие, поскольку это момент свободы.

— С моим образом жизни, графиком и задачами, которые я постоянно исполняю, контролирую, это невозможно — и держать руль, и решать эти вопросы. Поэтому я економлю очень много времени именно тогда, когда еду в такси или есть авто с водителем. Это намного удобней, — сказала Огневич.

Она выразила надежду, что все таки когда-то будет водить машину, но в свое удовольствие и без рабочих моментов.