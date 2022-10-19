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Этот ад был более 40 дней: Кривошапко о родных в Мариуполе

19 октября 2022, 18:55
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Этот ад был более 40 дней: Кривошапко о родных в Мариуполе

Певец Александр Кривошапко рассказал, как его семья оказалась с первых дней полномасштабной войны под вражескими обстрелами в Мариуполе.

Говорит, там были многие близкие — мама, бабушка, племянник, сестра, ее муж и друзья. Было время, когда они совсем не выходили на связь.

— Этот ад был более 40 дней, когда за 40 дней я с ними поговорил минуты три. Это было практически невозможно. Это такой эмоциональный терроризм, который я никогда не забуду и который никто из нас не забудет, — отметил Александр.

Семья артиста вышла из города вместе с эвакуационной колонной. Пешком они прошли почти 15 километров. Спаслись все, кроме бабушки, она не захотела выезжать.

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Говорит, их подвал в Мариуполе находится от подъезда в двух метрах, и были периоды, когда из него по 2-3 дня люди не могли выйти из-за интенсивности обстрелов.

— У них даже не было возможности проведать бабушку, которая жила в нескольких дворах от нас с сиделкой. Могли пойти туда, но не дойти. Когда уже выезжали из города, стало известно, что вот так. До сих пор болит, это сложная тема, — сказал Кривошапко.

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Фото: Александр Кривошапко

Источник
ЖВЛ
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Мариуполь
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