Певица Оля Полякова встала на защиту Джамалы, которую раскритиковали за исполнение гимна Украины.

Полякова записала видеообращение, в котором похвалила коллегу, отметив, что ее оригинальное исполнение было фантастическим.

— Я послушала и хочу вам сказать, что это было очень круто и талантливо. Хочу сказать, что самобытность артиста уместна в исполнении любого произведения, если это сделано честно и с душей. И вообще, исполнение гимна не должно выглядеть, как на советском параде, это триумф духа, а наш украинский дух — это дух творчества, поиска, самовыражения, — подчеркнула Полякова.

Также она сказала, что петь гимн на стадионе — сложно, поскольку это не просто огромная ответственность, но и техническая сложность из-за задержки звука.

— Но петь гимн — неимоверные чувства. Джамала, тебе моя поддержка, это круто, — подчеркнула Оля.

Напомним, Джамала исполнила гимн Украины на благотворительном футбольном матче Game4Ukraine в Лондоне. Артистка изменила мотивы на крымскотатарские, за что на нее посыпался хейт.

Так, в комментариях под видео, которое Джамала обнародовала в своем Instagram, пользователи сети стали высказывать свое недовольство и отмечать, что гимн — не место для импровизации.

Стоит отметить, что Оля Полякова на днях также исполнила гимн Украины в начале футбольного поединка между Тоттенхэмом и Шахтером перед 56 тыс. аудиторией.

Чувственное исполнение гимна прозвучало в аранжировке музыканта Дмитрия Саратского.