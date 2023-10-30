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Это неправильно. Украинская киноакадемия про Фестиваль европейского кино в РФ

30 октября 2023, 13:31
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Кінотеатр
Источник: Pexels

Украинская киноакадемия обратилась к организаторам Фестиваля европейского кино с призывом отказаться от его проведения в России.

Проведение показов лент из стран Европейского Союза запланировано онлайн в период с 1 по 15 ноября 2023 года.

— Еще с началом полномасштабного вторжения Киноакадемия выразила активную позицию и призвала к бойкоту российского кинематографа и любого сотрудничества с его представителями. Наш призыв поддержало немало международных институтов, организаций и компаний, за что мы очень благодарны, — говорится в заявлении Киноакадемии.

Тем не менее, фестиваль, который проводится под эгидой Представительства Европейского Союза в России, возобновляет свою работу после годичного перерыва, вызванного полномасштабным вторжением в Украину.

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— Проведение международных фестивалей в России, тем более поддержка и организация таких фестивалей представителями других стран или международными организациями равносильны отрицанию, преуменьшению и тривиализации военных преступлений России против Украины, — подчеркнули в Киноакадемии.

Свою позицию также выразило Госкино Украины. Там призвали мир прекратить любое сотрудничество с представителями российской культуры, ведь говорить, что искусство вне политики, тогда как российские ракеты уничтожают украинские театры, кино и музеи — несправедливо.

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