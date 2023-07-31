Нардеп от Слуги Народа Марьяна Безуглая выступила против решения назначить Лесю Гасиджак директором Национального музея Голодомора-геноцида. Об этом она заявила в Facebook.

Так, по мнению Марьяны — все из-за внешности Леси, но это не бодишейминг. Ее лишний вес нардеп приписывает к болезни ожирения.

— Еще раз, вы страдаете ожирением, когда слишком много едите! Это не следствие ранения, не онкологическое заболевание или врожденный порок. Это в абсолютном большинстве случаев — прямое следствие вашего пищевого поведения, — заявила Безуглая.

Именно лишний вес и будет мешать Гасиджак выполнять свои обязанности, к примеру, в общении с представителями голодных африканских стран, зарубежные дипломаты не смогут эмоционально воспринимать ее слова.

Безуглая также раскритиковала Минкульт за допуск к такой ситуации. Нардеп переживает, что если Гасиджак не будет справляться со своими обязанностями, то об этом будут бояться ей сказать. К тому же, Леся на днях подала в суд после травли в сети из-за ее внешности.

К примеру, ее внешность публично обсуждал Юрист Клим Браткивский в негативном ключе — он пришел в музей Голодомора, чтобы извиниться перед директором, но ее не было на работе.

Цветы сотрудники музея также отказались передавать, заявил, что не работают курьерами.