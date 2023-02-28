Зажигательные музыкальные миксы с участием политиков и звезд от Мюслі UA звучат по всему миру. Их хиты набирают миллионы прослушиваний и становятся интернет-классикой для поколения TikTok.

Мюслі UA тщательно скрывают лица и не выдают настоящих имен с начала основания. В последнее время сеть особенно активно бурлит слухами — какие звездные лица могут скрываться за масками?

Что известно о Мюслі UA

Официальный YouTube канал Мюслі UA создали еще в 2018 году, но реальную популярность диджеи получили только в 2022. Это произошло после выхода трека о Вове, за которого “жизнь готов отдать” одиозный бизнесмен Александр Поворознюк. Собственно, острые цитаты последнего и превратили ироничный трек в абсолютный хит, а сами очень быстро стали крылатыми.

Сейчас смотрят

Ролик на песню набрал рекордные 7 млн просмотров и открыл таинственным ноунеймам путь на большую сцену.

24 февраля Мюслі UA в очередной раз удивили коллаборацией в патриотическом релизе к годовщине полномасштабной войны. Не изменяя фирменному стилю, самый загадочный музыкальный проект страны положил на танцевальную музыку жизнеутверждающие цитаты любимца TikTok — рэпера MC Petya, который сейчас служит в ВСУ.

Кто скрывается за масками Мюслі UA

Судя по комментариям на страницах Мюслі UA, многие украинцы считают, что за маской скрывается Василий Харизма — именно он воплотил образ фронтмена в клипе на песню Добрий день everybody. Но это не так.

— Я просто записал голосовое сообщение Борису Джонсону и после этого Мюслі написали мне в Instagram единственную фразу “Готовим трек”, — признался блогер и комик с Гуцульщины.

Впрочем тех, кто до сих пор верит, что за маской Мюслі UA скрывается блогер, точно не стоит осуждать. Потому что в интернете и социальных сетях группы нет ни одного фото Мюслі UA без масок. Единственная надежда хотя бы на какую-то зацепку — TikTok.

На новой официальной странице группы в кадре два мужчины. У обоих — голубые глаза. Преданные фанаты, которые были на концертах Мюслі UA, в один голос свидетельствуют — их кумиров сложно не заметить, потому что оба ростом выше 190 см.

Почему участники Мюслі UA скрывают лица

В эксклюзивном комментарии Фактам.Life участники Мюслі UA признались, что прячут лица за маской, чтобы показать единство украинцев.