Зажигательные музыкальные миксы с участием политиков и звезд от Мюслі UA звучат по всему миру. Их хиты набирают миллионы прослушиваний и становятся интернет-классикой для поколения TikTok.
Мюслі UA тщательно скрывают лица и не выдают настоящих имен с начала основания. В последнее время сеть особенно активно бурлит слухами — какие звездные лица могут скрываться за масками?
Что известно о Мюслі UA
Официальный YouTube канал Мюслі UA создали еще в 2018 году, но реальную популярность диджеи получили только в 2022. Это произошло после выхода трека о Вове, за которого “жизнь готов отдать” одиозный бизнесмен Александр Поворознюк. Собственно, острые цитаты последнего и превратили ироничный трек в абсолютный хит, а сами очень быстро стали крылатыми.
Ролик на песню набрал рекордные 7 млн просмотров и открыл таинственным ноунеймам путь на большую сцену.
24 февраля Мюслі UA в очередной раз удивили коллаборацией в патриотическом релизе к годовщине полномасштабной войны. Не изменяя фирменному стилю, самый загадочный музыкальный проект страны положил на танцевальную музыку жизнеутверждающие цитаты любимца TikTok — рэпера MC Petya, который сейчас служит в ВСУ.
Кто скрывается за масками Мюслі UA
Судя по комментариям на страницах Мюслі UA, многие украинцы считают, что за маской скрывается Василий Харизма — именно он воплотил образ фронтмена в клипе на песню Добрий день everybody. Но это не так.
— Я просто записал голосовое сообщение Борису Джонсону и после этого Мюслі написали мне в Instagram единственную фразу “Готовим трек”, — признался блогер и комик с Гуцульщины.
Впрочем тех, кто до сих пор верит, что за маской Мюслі UA скрывается блогер, точно не стоит осуждать. Потому что в интернете и социальных сетях группы нет ни одного фото Мюслі UA без масок. Единственная надежда хотя бы на какую-то зацепку — TikTok.
На новой официальной странице группы в кадре два мужчины. У обоих — голубые глаза. Преданные фанаты, которые были на концертах Мюслі UA, в один голос свидетельствуют — их кумиров сложно не заметить, потому что оба ростом выше 190 см.
@miusli.ua Всі хто так кажуть — ідіть … #тінакароль ♬ Ідіть на хуй — MiusliUA
Почему участники Мюслі UA скрывают лица
В эксклюзивном комментарии Фактам.Life участники Мюслі UA признались, что прячут лица за маской, чтобы показать единство украинцев.
— Мы делаем свое дело, чтобы объединить людей, поддержать ВСУ и поднять дух Украины. Для нас маска — это не способ скрыть лицо. Это возможность показать, что мы едины. Отражение закаленного как никогда народа. За этой маской может быть каждый из нас… каждый из украинцев.