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Музыка

Это мое субъективное мнение: Лодыгин оправдался за баллы Kalush в отборе Евровидения

14 февраля 2022, 16:02
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Это мое субъективное мнение: Лодыгин оправдался за баллы Kalush в отборе Евровидения

Член правления ПАО НСТУ и судья отбора на Евровидение Ярослав Лодыгин прокомментировал свою оценку группе Kalush Orchestra и принес извинения, если она кого-то обидела.

По словам Лодыгина, ему досадно, что песенный конкурс превратился в обсуждение нарушений законодательства или их отсутствие.

— Мне жаль, что музыкальный конкурс оказался в ситуации, когда мы обсуждаем не песни и музыку, а пересечения границ, нарушение законодательства, — отметил судья шоу.

Также он в рамках пресс-конференции по результатам отбора на Евровидение 2022 отметил, что готов объяснить свой комментарий о выступлении группы Kalush Orchestra.

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— Я бы хотел еще добавить объяснение к оценке выступления группы Kalush Orchestra, которая вызвала определенный резонанс у общества как некорректная. Я прежде всего извиняюсь перед теми, кого такая оценка оскорбила. Из-за короткого эфирного времени, кульминационного момента шоу, я допускаю, что мне не хватило точности в формулировке. И конечно, я говорил не об этнических, региональных или любых других географических факторах, которые препятствуют тому или иному участнику в том, чтобы представлять Украину на Евровидении, — заявил Ярослав Лодыгин.

Судья добавил, что его оценка субъективна, потому что он имеет на нее право.

— Я эту оценку давал прежде всего как член жюри, как продюсер. Эта оценка безусловно субъективная, и я на это имею право. Как у продюсера, мой фокус направлен на финал Евровидения. На то, как мы представляем страну в финале, какое место можем занять, — отметил Лодыгин.

Напомним, группа Kalush Orchestra заняла на отборе на Евровидение второе место. Именно оценка Лодыгина срезала результат коллектива. Ведь Тина Кароль и Джамала поставили ребятам высокие баллы, а зрители отдали за них больше всего голосов.

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