Ведущий национального отбора на Евровидение 2022 Тимур Мирошниченко объяснил, что путаница с оглашением результатов зрительского голосования в финале произошла из-за технической ошибки.

По словам Мирошниченко, результаты голосования из конверта ведущие увидели только на сцене. Это был список участников в порядке их выступления, а затем три колонки – оценки жюри, баллы от зрителей и общий результат.

– Я их начинаю озвучивать. 1 балл – Michael Soul, 2 балла – Our Atlantic… И здесь начинается паника в наушники, что я не правильно озвучиваю баллы и что 2 получает Cloudless. Стараюсь разобраться снова. Нет, ну я же вижу другие результаты и правильно все озвучиваю. Пока в редакторской паника, потому что никто не может понять кто прав, а кто ошибается, меня просят “идти за ухом”. Поэтому я озвучиваю оценки, которые мне диктуют. Пока не проходит несколько минут (для меня они были вечностью) и в редакторской все же понимают, что с самого начала я озвучивал правильные баллы. И нужно начинать все сначала. Потому и получается такой месс в эфире. Таблицу с результатами пытаются исправлять вживую, но она просто зависает и не возвращается.

Это лажа. Так быть не должно. Ибо в результате я “тот дурак, который 8 цифр не может озвучить”, доверие к итоговым баллам падает, хейт заливает все возможные щели, – объясняет Мирошниченко.

Ведущий убеждает, пусть не с первой попытки, но в эфире он озвучил именно те оценки, которые были в конверте, заверенном аудиторами.

– Я за правду. И Евровидение для меня больше, чем работа, – добавил он.

Напомним, вечером 12 февраля стало известно, кто представит Украину на Евровидении 2022 в Турине (Италия). Во время оглашения результатов зрительского голосования ведущий Тимур Мирошниченко запутался в баллах, указанных в документе аудиторской компании, контролировавшей подсчет голосов.

Затем финальная таблица, на которой вели общий подсчет баллов (жюри и зрителей), исчезла с экранов. Когда Мирошниченко объявил все результаты зрительского голосования, члены жюри свели баллы вручную на бумажке.

Из-за этой путаницы группа Kalush обвинила организаторов в фальсификации голосов и пригрозила им судом.