Представители Украины на Евровидении 2023 Tvorchi презентовали мощный трек Мрійники вместе с группой The Hardkiss.
Музыканты признались, что совместную песню начали готовить еще в 2021 году. Однако представить премьеру планировали совсем не так.
— Надеемся, что сегодня она подарит кому-то веру. Должны работать дальше и мечтать, — отметили Tvorchi.
Фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина добавила, что в это сложное время украинцам сверхважно работать и мечтать.
— Иногда в это время, в котором живут украинцы, очень хочется отключиться, спрятаться под одеяло, исчезнуть и ничего не делать. Но это путь в никуда. Нужно работать и нужно мечтать. Мы мечтали и работали, сделали для вас очень особенную премьеру. Она была запланирована очень давно, мы много над ней работали и сильно ее любим, — сказала она.
Видео на песню Мрійники Tvorchi и The Hardkiss обещают презентовать позже.
Для поклонников дуэт стал неожиданностью, но они в восторге от нового мощного трека:
- Вот так неожиданная коллаборация!
- Какой классный саунд получился!
- Воу-воу, уже стоит на повторе! Поздравляю вас с классной коллаборацией!
- Мурашки!
- Такие треки очень подбадривают в эти сложные времена.
- Космос!
- Очень кайфовая музыка!
- Звучит очень круто!