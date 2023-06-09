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Музыка

Это космос! Tvorchi и The Hardkiss презентовали мощный трек Мрійники

9 июня 2023, 12:01
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Tvorchi та The Hardkiss
Источник: Юлия Санина

Представители Украины на Евровидении 2023 Tvorchi презентовали мощный трек Мрійники вместе с группой The Hardkiss.

Музыканты признались, что совместную песню начали готовить еще в 2021 году. Однако представить премьеру планировали совсем не так.

— Надеемся, что сегодня она подарит кому-то веру. Должны работать дальше и мечтать, — отметили Tvorchi.

Фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина добавила, что в это сложное время украинцам сверхважно работать и мечтать.

— Иногда в это время, в котором живут украинцы, очень хочется отключиться, спрятаться под одеяло, исчезнуть и ничего не делать. Но это путь в никуда. Нужно работать и нужно мечтать. Мы мечтали и работали, сделали для вас очень особенную премьеру. Она была запланирована очень давно, мы много над ней работали и сильно ее любим, — сказала она.

Видео на песню Мрійники Tvorchi и The Hardkiss обещают презентовать позже.

Для поклонников дуэт стал неожиданностью, но они в восторге от нового мощного трека:

  • Вот так неожиданная коллаборация!
  • Какой классный саунд получился!
  • Воу-воу, уже стоит на повторе! Поздравляю вас с классной коллаборацией!
  • Мурашки!
  • Такие треки очень подбадривают в эти сложные времена.
  • Космос!
  • Очень кайфовая музыка!
  • Звучит очень круто!
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The Hardkiss Tvorchi
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