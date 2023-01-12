Семь месяцев назад российский музыкант Борис Гребенщиков дал интервью, в котором поддержал Украину и назвал людей, оправдывающих или замалчивающих войну — фашистами.

Он отметил, что людей, поддерживающих такое, в его окружении нет. А также подчеркнул, что никакой угрозы России никто не представлял, в том числе НАТО, как думают россияне, чьи головы промыты пропагандой.

— Это и есть фашизм — уничтожение одной нации другой по национально-культурному признаку. Большую часть жизни я живу в Англии, Индии, Франции, Америке, где угодно. Никогда не встречал агрессивного настроения к россиянам, более того — они никого не интересуют. Ну, есть у вас водка, икра, балет — отлично, все, — сказал Борис.

Он добавил, что поддерживающие войну — психически больны.

Сейчас смотрят

— Они обладают властью, поэтому могут раздавить танками, уничтожить, посадить в тюрьмы, расстрелять любого человека, которого встретят на улице, — подчеркнул Гребенщиков.

Очевидно, пропагандисты пропустили интервью музыканта, заметив его только сейчас. Так, депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев заявил, что направит в Следственный комитет запрос с просьбой проверить высказывания Гребенщикова. Об этом пишут росСМИ.

Депутат хочет выяснить, не совершал ли артист такие уголовные преступления, как дискредитация Вооруженных сил РФ, содействие терроризму и экстремизм.

Внимание же к интервью с Борисом в 2022 году привлек российский пропагандист Армен Гаспарян, обнародовав его фрагмент в своем Telegram-канале, возмутившись, что артист назвал их фашистами.