Певица Билли Айлиш призвала фанатов не бросать предметы в артистов во время выступления — тенденция слишком опасная, чтобы ее поддерживать. Звезда также разочарована поведением людей, которые это поощряют.

Айлиш рассказала, что в нее часто бросают предметы, но понимает, что в этом нет никакого злого умысла.

— Очень бесит, когда ты находишься на сцене и в тебя попадают. Однако ты знаешь, что это происходит из любви, и фанаты просто пытаются тебе что-то дать, — рассказала Билли на премьере фильма Барби.

В последнее время звезды страдают от необдуманных действий поклонников. К примеру, у Биби Рексу бросили телефоном, из-за чего певице пришлось наложить несколько швов на лице.

В Pink бросили прахом покойной матери, а врепера Lil Nas X — секс-игрушкой. Подобное поведение слушателей не кажется подобающим — сами музыканты решили обратить к фанатам.

К примеру, Адель пригрозила пистолетом тем, кто захочет в нее бросить телефон или любой другой тяжелый предмет. Звезда напомнила об этикете во время концерта, и что его стоит придерживаться.