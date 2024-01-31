Модель и блогер Ким Кардашьян пожаловалась на проблемы с кожей — у знаменитости на ноге появился псориаз.

Что известно о проблемах с кожей у Кардашьян

Так, в Instagram владелица бьюти-компании SKKN BY KIM рассказала, как у нее появился псориаз. Она показала большое красное пятно на правой ноге — оно выглядело достаточно жутким.

— Ребята, насколько сумасшедший у меня сейчас псориаз? Он у меня по всей ноге. Я не знаю, что происходит. Но я должна разобраться с этим. Это безумие, — поделилась мнением Ким.

Звезда добавила, что такое покраснение вызывает у нее боль и она не знает о причинах возникновения такой реакции. Однако Ким предположила, что дело не в еде, поскольку не меняла свою диету.

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Спустя время блогеа заявила, что псориаз на ее ноге проявляется в виде небольшого пятна и она лечится с помощью солярия. Ранее она показывала новый аппарат для получения загара в офисе SKKN BY KIM, которым сама же и пользуется в перерывах между работой.

И пока одни звезды борются с псориазом, другие делают все, чтобы не покинуть этот мир. К примеру, Шэннен Доэрти назвала свою борьбу с раком настоящим чудом. Результаты недавнего лечения дали ей новую надежду.