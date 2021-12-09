На СТБ состоялся финал романтического реатили Холостячка, во время которого Злата Огневич сделала свой окончательный выбор, выбрав Андрея Задворного.

Факты ICTV расспросили у Дмитрия Шевченко, как он отреагировал на поражение, а также, хотел ли он побороться за Холостячку уже после реалити.

— С каким настроением вы шли на финал?

— На финал я шел в отличном настроении, на позитиве, было внутреннее переживание. Допускал, что Злата может сказать Нет, но старался не думать об этом.

— Как вы возвращались в привычную жизнь?

— Когда прилетел в Киев, я понял, что нужно многое наверстать по работе. Я отвлекался благодаря тренировкам, загружал себя делами. Особенно спорт мне помог восстановиться.

— А вы рассматривали для себя такой вариант, что возможно продолжить борьбу за Злату уже после проекта?

— В пятницу зрителей ждет финальное пост-шоу Холостячка. Жизнь после проекта, где будут раскрыты все карты. Там и узнаете ответы, что было, когда выключились камеры (улыбается).

— А как ваша семья отреагировала на такой исход?

— Родители позвонили, спросили, как я себя чувствую, все ли нормально. Я ответил, что в порядке. Но я не видел, как они отреагировали.

— Как отреагировали на комментарии в сети, которые писали в вашу поддержку?

— Я особо комментарии не читал, потому что там их тысячи. Это мнение других людей по этому поводу. Но давайте не забывать, что Злата пришла в реалити выбирать себе спутника жизни. Последнее слово в любом случае за ней. Это ее выбор.