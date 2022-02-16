Скандал вокруг отбора на Евровидение 2022 не утихает. Теперь в сети нашли неоднозначный кадр участника группы Kalush Orchestra — сопилкаря Тимофея Музычука.

В 2015 году он опубликовал на своей странице Вконтакте фото, сделанное в Москве на фоне Кремля. Солист музыкального коллектива Олег Псюк в Instagram-stories решил прояснить ситуацию, а также сказал, что на их группу специально кто-то пытается найти компромат.

Сам Тимофей Музычук сказал, что фото было сделано в 2013 году, тогда он действительно был в России с концертом Михаила Поплавского, однако не выступал, а был в массовке.

— Я действительно был в России на концерте Михаила Поплавского как массовка. Просто хлопал, не выступал. В этом же году — в 2013, выступал в Краснодаре. И после 2013 года в России вообще не был, — сказал Тимофей.

В свою очередь Олег выразил благодарность всем, кто на них что-то пытается найти.

— Спасибо вам! Хотел бы вас попросить, у меня собака когда-то пропала. Давно было, но я не знаю, куда она делась… Может, вы мне найдете собаку? Я был бы вам очень благодарен. Зовут Рекс, черный, — пошутил Псюк.

К слову, в финале отбора на Евровидение 2022 победила Алина Паш, второе место заняли Kalush Orchestra.

Сейчас идет разбирательство по поводу того, посещала ли артистка незаконно Крым в августе 2015 года. Сама Паш утверждает, что переезжала границу со стороны Украины. Однако бдительные граждане в соцсетях нашли косвенные доказательства того, что она прилетела туда из Москвы.

Чтобы закрыть все споры на этот счет, Алина представила Суспільному справку о том, что въезд и выезд в Крым осуществлялся через КПВВ Чаплынка.

В последствии оказалось, что Госпогранслужба не выдавала ей эту справку. Официальный ответ на подлинность справки Алины Паш Суспільний мовник получит уже сегодня.