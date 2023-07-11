Певица Леди Гага не будет выплачивать обещанные $500 тыс. за возвращение ее украденных собак. Артистка выиграла судебное дело, и теперь женщина, вернувшая звезде французских бульдогов не получит ни копейки.

Речь идет об истории 2021 года, на ассистента Гаги напали с пистолетом, когда он выгуливал бульдогов звезды. Злоумышленники угрожали ему оружием и украли домашних любимцев.

Поп-звезда моментально отреагировала на инцидент и пообещала $500 тыс. тому, кто найдет и вернет ее песиков.

Уже через два дня бульдогов в полицию принесла Дженнифер Макбрайд, которая потребовала денег. Однако, копы выяснили, что женщина была в сговоре с ворами — она знакома с ними лично, а согласилась на эту аферу ради денег.

Чтобы получить $500 тыс., Макбрайд подала в суд, но дело было закрыто в пользу Леди Гаги в досудебном порядке.

— Разрешение Макбрайд на подачу иска позволит ей извлечь выгоду из признанных ею правонарушений, — сообщается в официальном документе дела.

Даже знаменитости становятся жертвами воров и других злоумышленников. На днях обокрали семью Бейонсе — унесли сейф из дома матери певицы с $1 млн наличными и драгоценностями.