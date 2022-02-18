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Это была моя ошибка: Каминская рассказала, почему не общается с Никитиным

18 февраля 2022, 17:13
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Слава Камінська
Источник: Слава Каминская

Украинская певица и экс-участница группы НеАнгелы Слава Каминская поссорилась с продюсером Юрием Никитиным.

После распада коллектива Никитин рассматривал вариант возвращения группы, поскольку понял, что погорячился. К тому моменту Слава уже начала сольную карьеру, поэтому не хотела “обрубывать себе крылья”.

— Группа НеАнгелы приносила деньги. Где-то погорячился, когда нас распустил. А потом понял, что что-то сделал не так. Но меня уже было не остановить. Потому что возвращаться туда и обрубать себе крылья не очень хотелось, — рассказала певица.

Каминская призналась, что сейчас не поддерживает связь с бывшим продюсером, но понимает, что в этом есть и ее ошибка.

– Мы встречались. И меня немного не устроили условия работы там. Я всегда боюсь отказываться. Сказала, что я подумаю, и не перезвонила. Это, наверное, была моя ошибка. Но время пройдет. Я с Эдгаром тоже не общалась. Все мои бывшие всегда возвращаются, – добавила Слава.

Напомним, что группа НеАнгелы прекратила свою деятельность в марте 2021 года. Слава и Виктория радовали своих поклонников новыми треками на протяжении 15 лет. После распада коллектива артистки сразу приступили к сольным карьерам.

В ноябре 2021 года Каминская и Смеюха публично поссорились. Все началось с того, что Виктория разрезала торт с изображением Славы, затем обвинила коллегу в буллинге.

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Источник
ЖВЛ
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Слава з НеАнгелів
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