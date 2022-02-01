Украинская певица Ирина Федишин сегодня, 1 февраля, празднует свой день рождения. Артистке исполнилось 35 лет.

Уже с раннего возраста Ирина проявляла музыкальные способности и это неудивительно, поскольку артистка родилась в творческой семье. Первый музыкальный инструмент Федишин — синтезатор, на котором она импровизировала и писала песни.

Ирина принимает участие во многих музыкальных конкурсах и фестивалях. Ее песни на слуху у всей Украины, поскольку имеют очень поэтический текст. Артистка развивается в двух направлениях — украинский народный стиль и популярная музыка.

В честь дня рождения Ирины Федишин Факты ICTV подготовили тест, чтобы узнать, насколько хорошо вы знакомы с творчеством певицы. Вам предстоит узнать — где слова исполнительницы, а где классика.

Ирина Федишин счастливая жена более 16 лет. Она замужем за продюсером Виталием Човныком. Супруги воспитывают двоих сыновей — Юрия и Олега.

Недавно сыновья Федишин рассказали всю правду о своей семье. Так, 10-летний Юрий и 6-летний Олег отметили, что их мама вкусно готовит, однако со сладким в их семье строго.

Старший сын Ирины признался, что родители разрешают им съесть пять конфет, несмотря на то, что папа их тоже любит.

Ребята не смогли сказать, кто главный в их семье, однако Олег предположил, что это мама, поскольку она убирает, а папа сидит в интернете.