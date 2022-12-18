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Победит ли Украина на Евровидении 2023 — прогнозы букмекеров

18 декабря 2022, 16:29
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Чи переможе Україна на Євробаченні 2023 – прогнози букмекерів
Источник: Depositphotos

После Нацотбора букмекеры обновили прогнозы на победителя Евровидения 2023. Шансы на победу группы Tvorchi оценили в 20%.

Второе место на Евровидении 2023 прочат Италии – 9%, а третье – Швеции – 8%. В пятерке фаворитов также оказались Великобритания и Испания.

Євробачення 2023 - букмекери

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Однако делать выводы о вероятном победителе Евровидения 2023 пока рано. Упомянутые страны еще не выбрали представителей и песни для конкурса, поэтому результаты могут измениться.

Группа Tvorchi представит Украину на Евровидении с песней Heart of Steel.

Полуфиналы Евровидения 2023 запланированы на 9 и 11 мая, а грандфинал состоится 13 мая на Ливерпуль Арене.

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Tvorchi Евровидение
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