После Нацотбора букмекеры обновили прогнозы на победителя Евровидения 2023. Шансы на победу группы Tvorchi оценили в 20%.
Второе место на Евровидении 2023 прочат Италии – 9%, а третье – Швеции – 8%. В пятерке фаворитов также оказались Великобритания и Испания.
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Однако делать выводы о вероятном победителе Евровидения 2023 пока рано. Упомянутые страны еще не выбрали представителей и песни для конкурса, поэтому результаты могут измениться.
Группа Tvorchi представит Украину на Евровидении с песней Heart of Steel.
Полуфиналы Евровидения 2023 запланированы на 9 и 11 мая, а грандфинал состоится 13 мая на Ливерпуль Арене.