Ведущий Нового канала Александр Педан посоветовал, что посмотреть осенними и зимними вечерами в компании почти взрослого ребенка.

Чтобы найти общий язык с подростком, нужно узнать о его интересах. Беспроигрышный вариант досуга – просмотр фильмов и сериалов. Ведущий реалити Эксы и Improv Live Show рассказал, что смотрит с 16-летней дочерью Лерой.

– Просмотр сериалов – классная возможность провести время вместе. К тому же, осень и зима являются идеальными сезонами для фильмов и вкусняшек. Сохраняйте мой топ-3 сериалов для хорошего настроения, — советует ведущий.

Друзья

Александр обожает этот сериал еще с детства. История о шестерых друзьях не утратила своей актуальности и сейчас. В семье шоумена есть особая традиция — когда нет настроения, во время завтрака они включают этот сериал. Хороший день гарантирован. Для желающих подтянуть свои знания английского Педан посоветовал смотреть его в оригинале.

Ход королевы

– Очень полезен для того, чтобы подросток понял: кроме учебы нужно иметь хобби, которое потом может помочь найти себя в жизни. Сериал очень короткий, но снят красиво. Интересно будет и детям, и вам, — заявил Александр.

Сексуальное образование

Этот проект лучше смотреть отдельно от ребенка. Причем своему ребенку лучше показать первый сезон, ведь остальные слишком откровенные. Этот сериал расскажет детям о сексе все, что вы, возможно, не решаетесь объяснить.

Ранее Александр Педан давал советы по восхождению на гору. К примеру, очень важно правильно распределить свои силы. Это серьезная нагрузка на организм, и нужно трезво оценивать свою физическую форму. Сложность подъема должна зависеть от опыта и возможностей.