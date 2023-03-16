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Замечательные локации. Максим Галкин показал архивные фото из Украины

16 марта 2023, 12:14
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Максим Галкін
Источник: Максим Галкін

Российский юморист Максим Галкин, поддерживающий нашу страну в полномасштабной войне и критикующие путинский режим, показал архивные фото из Украины 2015 года.

В Instagram Галкин обнародовал серию кадров с проходивших в Украине съемок фильма Все могут короли. В частности — в пригороде Киева и на Западной Украине.

— Архив. Все могут короли, — лаконично написал под фото Максим.

Поклонники юмориста узнали локацию из фото, чем стали делиться в комментариях.

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  • Я помню этот фильм! Снимали в Каменце-Подольском. 
  • По фото крепости — это Хотин, Черновицкой области.
  • Это Хотинская крепость, стена с узором такая только там.
  • Замечательные локации. Ностальгирую по Каменец-Подольскому.
  • Хотинская крепость, очень красивый замок Украины, — пишут пользователи сети.
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