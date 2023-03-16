Российский юморист Максим Галкин, поддерживающий нашу страну в полномасштабной войне и критикующие путинский режим, показал архивные фото из Украины 2015 года.
В Instagram Галкин обнародовал серию кадров с проходивших в Украине съемок фильма Все могут короли. В частности — в пригороде Киева и на Западной Украине.
— Архив. Все могут короли, — лаконично написал под фото Максим.
Поклонники юмориста узнали локацию из фото, чем стали делиться в комментариях.
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- Я помню этот фильм! Снимали в Каменце-Подольском.
- По фото крепости — это Хотин, Черновицкой области.
- Это Хотинская крепость, стена с узором такая только там.
- Замечательные локации. Ностальгирую по Каменец-Подольскому.
- Хотинская крепость, очень красивый замок Украины, — пишут пользователи сети.