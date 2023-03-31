Сочетание черного и белого уже давно классика в мире моды. В маникюре этот тандем относится, скорее, к смелым решениям, но в этом сезоне такой нейл-арт будет очень популярным.

Черно-белый маникюр 2023: смелые идеи и яркие сочетания – смотрите в материале.

Утонченный черно-белый маникюр 2023: минимализм

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Сейчас девушки все чаще выбирают дизайн ногтей в минималистическом решении.

А черно-белый минималистический маникюр имеет немало вариантов исполнения, среди которых продемонстрирован арт в белом цвете с черными линиями вдоль ногтя, белые линии в виде зигзагов на черном фоне, а также черно-белые ногти с точками и полосами в разных вариациях.

Черно-белый дизайн ногтей 2023 с цветками и веточками

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В большинстве вариаций оформления черно-белого дизайна ногтей присущи сдержанные и лаконичные примеры, которые позволят дополнить луки в деловом и строгом тандеме.

Красиво смотрится черный маникюр с крупными белыми цветками и небольшими кристаллами на цветочках станет безупречным дополнением для вечернего образа с нарядом в темном либо черном цвете.

Интересные полоски: модный черно-белый дизайн 2023

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Маникюр, выполненный с полосками и линиями в данных цветах, чередующихся между собой, выглядит очень красиво. Так, черно-белый маникюр можно исполнить с полосками по горизонтали на всех ноготках одинаково, чередовать перекрестные линии, по диагонали и вертикали на разных пальцах, играя при этом с длиной и толщиной линий, а также их количеством.

Черно-белый френч 2023

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Французский маникюр, как основа основ модного дизайна ногтей, сохраняет позицию лидерства. И черно-белый маникюр этого года не обходится без этой техники.

Варианты дизайна, которые представляет собой черно-белый френч всегда выглядят беспроигрышно. Прежде всего в тренде остаются тонкие полоски на кончике ногтя, как в белом цвете, так и наоборот, в черном.

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Маникюр в горошек 2023

Именно горошки в черно-белом маникюре помогут вам создать правильную атмосферу легкости и непринужденности. Они красиво выглядят на нежном маникюре, и хорошо дополняют образ.

Клетки на ногтях 2023

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Черно-белый дизайн в клетку выглядит очень интересно. Например, шахматы, сетка или клетка, могут сыграть ключевую роль в вашем образе. Также можно делать черно-белые рисунки на ногтях.

Черно-белые рисунки на ногтях 2023

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Помимо геометрических рисунков на ногтях не менее стильно смотрятся цветочные орнаменты или животный принт, выполненные в черно-белой гамме. Это может быть как этнический дизайн ногтей, так и просто красивые завитушки.