В пятницу, 8 октября, на четвертой церемонии роз главная героиня романтического реалити Холостячка 2 Злата Огневич выбрала платье, в котором она непревзойденно выглядела.

Украинская певица надела однотонное черное платье чуть выше колена с соблазнительным декольте. На плечах и руках было декоративное перо, которое предоставило образу легкость.

Свою шею Злата Огневич украсила миниатюрной цепью и надела небольшие кольца-серьги, которые добавили свежести наряду холостячки.

В то же время Огневич собрала волосы в пучок и сделала нюдовий макияж. Образ певицы завершили хрупкие каблуки черного цвета.

Четвертый выпуск Холостячки

Мужчины в дальнейшем продолжают бороться за сердце невероятной холостячки — Златы Огневич. В четвертом выпуске романтического реалити Холостячка украинская певица попрощалась с двумя мужчинами — Богданом Коломейко и Васко Младеновым.

Богдан в своем Instagram выложил Stories, где сказал, что совсем не жалеет о своем участии в реалити-шоу, однако отметил, что жизнь продолжается.

В то же время Васко изложил пост, где поблагодарил холостячку за эмоции, которые он ощутил вместе с ней. Он отметил, что Злата Огневич вдохновила его на новый творческий порыв, который вскоре выйдет в свет.