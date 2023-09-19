Певица Оля Цибульская призналась, что когда-то завидовала коллегам по сцене.

По словам исполнительницы, еще во времена Фабрики звезд, победительницей которой Ольга стала в 2007 году, она завидовала абсолютно всем и очень сильно.

— Всем завидовала, особенно после победы в Фабрике звезд, когда я сидела в зале, а они стояли на сцене, то думала, почему они, а не я? Сейчас не завидую, теперь я соревнуюсь сама с собой. Я выбрала себя. Когда ты приходишь к тому, что ты такой единственный и больше такого нет, тогда перестаешь тратить силы на то, чтобы тягаться с кем-то, — подчеркнула Цибульская.

Также Оля добавила, что зависть съедает силы, забирает энергию и не дает творить собственную жизнь. Говорит, только после собственного полученного опыта поняла, что за каждым достижением стоит цена, которую человек за него заплатил — здоровьем, отношениями, счастьем или деньгами.

Сейчас смотрят

Сейчас же она понимает, что ценить нужно себя и свои достижения, поскольку и они могут быть не всем под силу.