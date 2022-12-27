Певица Надя Дорофеева попала под критику в сети за исполнение Щедрика. Так, кавер вызвал негативную реакцию общества, и артистке напомнили, какой она была до начала полномасштабного вторжения.

Песню Щедрик певица исполнила вместе с Лилу45.

Многие упрекнули Дорофееву в наигранности. Артистке заявили, что она не была ярой патриоткой до начала полномасштабного вторжения в феврале. Так, ранее звезда не особо часто работала с музыкальными примерами нашей культуры.

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Об этом фанаты не стали молчать:

Прочь от Щедрика, то детский хор исполняет и исполнять должен, а не половица из поп эстрады;

Главное, что Надя выжила и может теперь спеть Щедрик;

Почему до войны этого всего не было? Как-то противно сейчас это смотреть

Ужасное исполнение.

Некоторые слушатели расписывают свои мысли более подробно.

— Есть песни, которые не нужно обновлять для того, чтобы популяризировать себя. Это не просто культовый саундтрек Рождества, а всемирно известное произведение Леонтовича, историческое и культурное достояние. Как ценительнице творчества Лилу45, мне жаль слышать эту обработку именно в таком оскверненном, по моему мнению, варианте. И я бы точно не хотела, чтобы именно эта обработка транслировалась по телевидению, точно не этот вариант, — написала одна из пользовательниц Instagram.

Это уже не первый скандал подобного рода с артисткой — еще в 2020 году клип Дорофеевой вызвал возмущение. Тогда видеоролик показал, как Надя танцует на пешеходном мосту и Аллее Героев Небесной Сотни, что вызвало бурную реакцию в сети.

Напомним, что в средине декабря Надя Дорофеева сожалеет о своей позиции до войны Россией. Артистка жалеет, что не понимала всего ранее и считала себя аполитичной.