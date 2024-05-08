7 мая в шведском городе Мальме состоялся первый полуфинал Евровидение 2024. В этом году в конкурсе приняли участие 37 стран, среди них — Австралия.

Почему Австралия участвует в Евровидении и сколько лет Австралия присутствует на конкурсе — в материале Фактов ICTV.

Почему Австралия участвует в Евровидении 2024

Страна участвует в Евровидении, несмотря на то, что расположена далеко от Европы. Почему это так происходит?

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По одной из версий, это произошло из-за большой любви Австралии к песенному конкурсу. О популярности Евровидения свидетельствует тот факт, что здесь его смотрят дважды: сначала в прямом эфире, когда в Европе вечер, а потом вечером, по местному времени, когда австралийское телевидение транслирует конкурс в записи.

Сколько лет Австралия участвует в Евровидении

Впервые Австралия приняла участие в песенном конкурсе Евровидение в 2015 году. Страна была приглашена к участию в 60-м юбилейном конкурсе, который проходил в Австрии. Причем она выступила сразу в финале не проходя отборочный турнир.

Первым австралийским певцом, который вышел в основном конкурсе Евровидения, стал Гай Себастьян, победитель шоу Australian Idol. В 2015 году он выступил с песней Tonight Again, набрал 196 баллов и занял 5 место.

В 2016 году Австралия заняла второе место благодаря певице Дами Им, которая выступила с песней Sound of Silence.

На Евровидении 2024 Австралию представил электронный дуэт Electric Fields, который поддержал Украину в первом полуфинале конкурса. Клавишник Майкл Росс вышел на сцену в комбинезоне с сине-желтыми вставками.

Артисты показали великолепную сценическую игру во время исполнения песни One Milkali (One Blood). Особенность заключается в том, что она написана на смеси двух языков — общенационального английского и языка аборигенов янкунититятяра (аnangu).

Однако, к сожалению, Австралия не прошла дальше и покинула конкурс. Также выбыли — Молдова, Польша, Исландия и Азербайджан.

Украинский дуэт Alyona Alyona и Jerry Heil продолжает участие в песенном конкурсе. Также в финал Евровидения-2024 вышли — Iolanda из Португалии, Tali из Люксембурга, Raiven из Словении, Teya Dora из Сербии и финн Windows95man.

Напоминаем, что второй полуфинал состоится 9 мая, а финал — 11 мая.