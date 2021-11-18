Украинская телеведущая и основательница независимого Дикого театра Ярослава Кравченко рассказала о своей деятельности и поделилась гендерными стереотипами, с которыми ей приходилось сталкиваться.

Об этом телеведущая рассказала Александре Кучеренко в эксклюзивном интервью 33 за 3.

Ярослава призналась, что может обидеться на критику своих спектаклей, а ее театр начинается с провокаций.

Топ-3 самые актуальные темы для постановок Кравченко — темы толерантности, равноправия и критического мышления.

— На мои спектакли приходят люди, которые ответственные за сегодня и за завтра. Думают о себе, стране и будущем, — сказала Ярослава.

Основательница Дикого театра призналась, что не все зрители досматривают ее постановки до конца.

— Бывают, что уходят. Я таких людей очень уважаю, — отметила она.

Минимально в месяц на театр уходит близко 100 тыс. грн.

— Украинский современный театр я люблю и очень в него верю, поэтому по 10-ти бальной шкале оцениваю на 8, — сказала Ярослава.

Она уверенна, что вскоре украинский театр сможет стать трендсеттером для мира, поскольку он у нас особенный.

— Если весь мир — театр, то Украина в нем, возможно, суфлер, — отметила телеведущая.

Кравченко возглавляет один из проектов ООН за гендерное равенство в Украине. Самый большой стереотип, с которым приходилось сталкиваться по поводу женщин — то, что они должны готовить, гладить, но не думать о карьере.

— Также по поводу мужчин, которые не могут плакать, а должны всегда оставаться мужественными. Стереотипов очень много, — сказала она.

В украинской ментальности телеведущую наиболее раздражает то, что люди зачастую думают лишь о себе — как что-то украсть, разрушить, но не думают о том, что оставить будущему поколению.

Ярослава рассказала, что у нее нет машины, по столице она передвигается на трамваях или тролейбусах. И если бы у нее появилось сегодня $100 тыс., она построила бы театр.

Три вещи, без которых Ярослава не может жить — сон, еда и секс. Самым сложным в своей работе Кравченко считает людей, а также признается, что боится конца света.