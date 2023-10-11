Танцовщица Илона Гвоздева трогательно поздравила сына Доминика с днем рождения. Малышу исполнилось три года. По этому случаю артистка показала поклонникам милое видео из семейных архивов — от рождения сына и до сейчас.

— Сегодня тебе три годика! Так быстро ты растешь! К сожалению, почти два года из них мы живем в войне, но сыночек, все обязательно будет хорошо, и ты вырастешь могучим украинцем с несокрушимой волей и большим, добрым и храбрым сердцем! — написала Илона Гвоздева.

Также она поделилась подробностями того, как сын получил свое имя.

— Сам Бог подарил нам тебя в Доминиканской республике, и папа просто грезил твоим именем — Доминик, — рассказала артистка.

Илона Гвоздева также уточнила, что имя малыша происходит от латинского слова доминус (dominus) и означает бог. Счастливая мать призналась, что именно ради семьи готова свернуть горы. Поклонники танцовщицы поздравили ее с днем рождения сына и оставили в комментариях добрые слова и пожелания.

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Мирного неба, здоровья и счастливого детства! Вам — возможностей и любви!

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Фото: Илона Гвоздева