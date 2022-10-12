Артист Андрей Данилко высказался об антивоенной позиции российской певицы Аллы Пугачевой и ее супруга, юмориста Максима Галкина.

Говорит, его ничего не удивило, поскольку он хорошо знает исполнительницу.

— Я знаю ее хорошо, и она очень справедливый человек. Что бы там ни говорили и ни выходили мафиозные программы про нее, я ее знаю, — подчеркнул Данилко.

Отмечает, его не обижает то, что Пугачева говорит, что на войне гибнут русские солдаты, поскольку она переживает о своем народе.

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Высказался Андрей и о звездах-предателях, в частности Ани Лорак. Говорит, не знает, примет ли обратно ее украинское общество.

— Я не знаю. Я к этому отношусь как-то по-другому вообще. Я думаю, не нужно вот так к артистам… Я не понимаю, почему такая реакция. Наверное, это собирает аудиторию и это смотрят, но почему вы ждете от Ани Лорак какой-то позиции, что вам от этого? — сказал Данилко.

Отметим, Алла Пугачева и Максим Галкин действительно выступают против войны. Практически в самом начале полномасштабного российского вторжения в Украину супруги вместе с детьми уехали в Израиль.

Недавно Пугачева приезжала в РФ, чтобы выставить дом на продажу и забрать документы детей со школы.

В свою очередь Ани Лорак ни слова не проронила о войне в родной стране и продолжает строить карьеру в стране-агрессоре.