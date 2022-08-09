Жених блогера-миллионника Саши Бо, стоматолог Платон Тарнавский оправдался за свой призыв не продавать жилье беженцам из Донецкой и Луганской областей.

По словам возлюбленного Саши Бо, его пост в Instagram-stories нес в себе другой посыл, нежели тот, который восприняли люди.

— Каждый видит то, что хочет видеть. Лично у меня болит языковой вопрос и не совсем человечное поведение некоторых “беженцев”, — отметил Платон.

Он добавил, что до сих пор не может привыкнуть к такому вниманию к своей персоне, которая, очевидно, связана с его отношениями с Сашей Бо.

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— Я даже подумать не мог, что все зайдет настолько далеко. Если все так внимательно следят за моими stories, то должны были бы знать мою четкую гражданскую позицию, — сказал Тарнавский.

Он принес извинения всем, кто неправильно понял посыл его месседжа.

Напомним, Платон Тарнавский попал в скандал из-за оскорбительного заявления о переселенцах из Донбасса. Мужчина призвал не продавать недвижимость людям в Карпатах из Донецкой и Луганской областей, объяснив это тем, что тогда российские оккупанты придут их “освобождать”.

Фото: Саша Бо