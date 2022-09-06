В Чикаго с 1 по 5 сентября прошла 80-я Всемирная конвенция научной фантастики Worldcon. Украину виртуально представляли четыре участника.

Всего на конвенции были представители 51 страны, любители фантастики, писатели, художники, редакторы, издатели, ученые, организаторы мероприятий. Они делились достижения и обменивались мнениями по развитию культурного феномена научной фантастики.

Важным на конвенции было рассмотрение и принятие двух резолюций. Первая — в поддержку Украины в полномасштабной войне и борьбе с российскими оккупантами.

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Вторая — отозвать приглашение российского автора текстов Сергея Лукьяненко на Worldcon в следующем году за обвинение украинцев в нацизме и призыв к своим сторонникам уничтожить Украину и ее народ.

Из 5 511 участников на Worldcon 2022 присутствовало 3 291 человек, остальные участвовали виртуально с помощью онлайн-платформ. Об этом в Facebook написал автор фантастики Борис Сидюк.

Почетными гостями мероприятия были писатели Стивен Бернс, Тананаров Дю, знатоки фантастики и фэндома Эди Стерн и Джо Сиклари.

Стоит отметить, что на Worldcon вручается самая престижная премия в научной фантастике Гьюго. Среди победителей этого года – Аркади Мартин, Беки Чемберс, Сюзанна Палмер, Сара Пинскер, фильм Дюна, авторы комиксов Нора Джемисин и Джамал Кэмпбелл.