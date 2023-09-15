Телеведущая Нового канала Леся Никитюк вспомнила, как едва не погибла во время съемок одного из выпусков шоу Хто зверху.

Этой историей Леся поделилась в Instagram-sroties, не обошлось в ее рассказе и без доли юмора. Дело в том, что во время одного из конкурсов на ведущих надели огромные мочалки, которые должны были впитывать в себя воду. Тогда напарником Никитюк по сцене был Сергей Притула.

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— Вспомнила, как едва не умерла в костюме мочалки на Хто зверху. Это был реально пи**ец. Костюм набрал в себя много воды в бассейне. Смешная была бы смерть, — поделилась Леся.

Напомним, 21 сентября на Новом канале выйдут новые выпуски Хто зверху. Однако Сергея Притулы в них не будет. Напарником Леси стал блогер Богдан Буше.