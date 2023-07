Выход мемуаров The Woman In Me американской певицы Бритни Спирс откладывается. Все из-за претензий ее бывших — Джастина Тимберлейка и Колина Фаррелла.

Адвокаты певца Тимберлейка и актера Фаррела пригрозили звезде судом, если некоторые отрывки из ее книги, связанные с ними, не будут удалены до публикации. Выход мемуаров откладывается на четыре месяца.

— Адвокаты требовали передать ее книгу заранее и были категоричны, чтобы некоторые разоблачения были удалены. Есть еще много сногсшибательных историй, но Джастин и Колин осознавали, что о них можно сказать, — сказал инсайдер.

По словам источника, мемуары поступят в продажу 24 октября.

— Книга блестящая и проникновенная. Это дало Бритни шанс рассказать свою собственную историю, что, конечно, было нелегко, но это будет невероятно поучительно для ее поклонников, — отметил инсайдер.

Бритни Спирс встречалась с Джастином Тимберлейком на протяжении пяти лет — с 1997 года по 2002 год.

Об отношениях певицы с Колином Фарреллом точно неизвестно, однако поговаривают, что между ними был роман, хоть и недолго.